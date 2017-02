В видеоролике собраны первые страницы газеты с 1852 года



Цифровой художник Джош Бигли опубликовал короткий ролик, который показывает эволюцию одной из самых известных газет в мире. Первые полосы The New York Times: от текстовых колонов до электронного формата.

Интересно, что сначала на первой полосе не было изображений. Впервые они появляются в 1910 году, после чего становятся стандартом для NYT. В 1996 году появилась первая интернет-версия знаменитого издания. Затем на первых страницах The New York Times начинают печатать цветные фотографии. Как отмечают в The Verge на видео можно проследить, как эксперименты (с форматом текста, снимками и т.п.) постепенно становились стандартами.