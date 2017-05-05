В компании считают, что формы могут быть любыми

Dove продолжает рекламную кампанию «Настоящая красота» и в очередной раз напоминает, что красота может быть разной. Креативщики Ogilvy London решили выпустить лимитированную серию гелей для душа в самых разных упаковках. Они отличаются по форме и размеру – так же, как и женские фигуры.

В продолжение рекламной кампании «Настоящая красота» бренд Dove выпустил лимтированную серию гелей для душа в разных упаковках. Так агентство Ogilvy London демонстрирует разнообразие размеров и форм. Всего вышло 6 разных вариантов упаковки. Dove выпустил 6 800 бутылок по всему миру и отправил их поклонникам бренда, а также бьюти-блогерам в 15 разных странах. На сегодняшний момент промо-посты появились в социальных сетях блогеров из Франции, Канады и России.

«Мы хотели сделать следующий шаг и представить продукты, которые сами по себе отображали нашу страсть к разнообразию красоты. Прямо как реальные женщины, которых мы показываем в рекламы, наши продукты теперь тоже представлены во всех размерах и формах», - рассказала Софи Галвани, глобальный вице-президент бренда Dove.