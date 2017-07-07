Поставщик подал в суд соответствующий иск



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Арбитражный суд назначил судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ООО «Прайм» о признании банкротом ООО «Вайлдберриз», развивающего интернет-магазин Wildberries. Данные материалы находятся на сайте суда.

Заседание назначено на 12 сентября, говорится в определении суда.

Ранее в апреле поставщик уже подавал иск в отношении Wildberries на сумму 136 млн рублей, однако суд оставил его без движения. Всего с начала 2017 года ритейлер получил уже 13 исков от контрагентов.

Wildberries является крупнейшим интернет-магазином в России. Оборот компании вырос в 2016 году за счёт расширения ассортимента, роста рынка в целом, а также улучшения сервиса. Согласно рейтингу Data Insight, она стала лидером среди российских ритейлеров по продажам в интернете в 2016 году.