Проект Moments стал первой в мире выставкой фотографий, снятых на камеру автомобиля

Автопроизводитель Volvo Cars и американский фотограф, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Барбара Дэвидсон (Barbara Davidson) соединили искусство, безопасность и технологии в проекте Moments. Он представляет собой серию фотографий, сделанных с помощью штатной камеры системы безопасности City Safety.

Обычно слово «безопасность» навевает на людей скуку, так как им кажется, что речь до сих пор идёт о количестве подушек безопасности и прочности кузова. Потребитель не хочет разбираться в сложных терминах, между тем в этой сфере происходят революционные вещи. Фотопроект «глазами автомобиля» позволил Volvo наглядно продемонстрировать функциональность системы безопасности, которой призвана защитить людей.

City Safety, установленная в кроссовере Volvo XC60, следит за ситуацией на дороге и способна обнаружить другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Среди ключевых функций системы — экстренное автоматическое торможение, активизация подруливания, предотвращение выезда на полосу встречного движения, система мониторинга «слепых» зон BLIS.

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Идея проекта Moments довольно проста: показать обычную жизнь крупного города. Дэвидсон села в автомобиль и отправилась на съёмку в Копенгаген. На ее кадрах моменты повседневной жизни датской столицы оказались запечатлены с совершенно новой точки зрения. Фотограф признается, что с брендом у нее очень личные отношения: «Когда я была подростком, я попала в серьезную аварию, наш автомобиль перевернулся, и, будь я в любой другой машине, я бы, скорее всего, погибла. После аварии мне так и сказали: выжила я только благодаря Volvo».

В итоге родилась уникальная выставка, которая побывала в ряде европейских стран. Добралась она и до Москвы — с 11 апреля по 27 мая Moments можно увидеть в Манеже в рамках фестиваля «Фотобиеннале 2018».