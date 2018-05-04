За маркетинговую активность и digital-проекты автоконцерна будет отвечать агентство DEPARTAMENT

Официальным пресс-офисом марок Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили в России с 1 мая 2018 года стало агентство DEPARTAMENT, сообщили в автоконцерне.

Коммуникационное подразделение агентства DEPARTAMENT будет отвечать за полный комплекс PR-услуг марок Volkswagen: от подготовки пресс-материалов, ежедневной работы со СМИ, пресс-парком до поддержки локальных и международных мероприятий, маркетинговых активностей и digital-проектов.

Агентство DEPARTAMENT сотрудничает с ведущими международными брендами по 4 направлениям: event, PR, video, creative. Коммуникационное подразделение реализует PR и digital-кампании, проекты в сфере интегрированных коммуникаций, а также ведет работу с лидерами мнений.

Марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили входят в состав Volkswagen Group Rus. На российском рынке бренд представлен такими моделями как: Polo, Jetta, Tiguan, Touareg, Teramont, Passat в кузове седан, а также Passat Variant/Alltrack. В модельный ряд марки Volkswagen Коммерческие автомобили входят Amarok, Caddy, Caravelle, Multivan, California, Transporter и новый Crafter.

Напомним, что глобальным медиапартнером Volkswagen Group с 2017 года является агентство PHD, принадлежащее Omnicom. Агентство смогло заполучить партнёрство, предложив передовой подход к управлению медиа и широкий набор услуг: расширенное использование возможности digital и новые способы таргетинга при медиапланировании.