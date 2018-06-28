Аналитики изучили покупательский спрос во время проведения ЧМ-2018

Самым популярным персонажем на «Яндекс.Маркете» в июне стал Волк «Забивака». Особенным спросом пользовались и другие товары с символикой FIFA, сообщают аналитики «Яндекса».

В период подготовки и открытия ЧМ-2018 спрос на мягкие игрушки на оказался в 2 раза выше, чем был в июне прошлого года. Такой рост вызван, скорее всего, появлением в этой категории Волка «Забиваки». Самый популярный мяч — официальный мяч Чемпионата мира Adidas Telstar. А самым популярным товаром с символикой FIFA в категории «Нумизматика и филателия» стала 25-ти рублёвая монета, выпущенная к чемпионату, — 99% кликов в категории приходится именно на этот вариант.

Спрос на товары для футбола и болельщиков в середине июня был в 3 раза выше, чем год назад. К середине месяца спрос на мужскую спортивную одежду вырос в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Та же ситуация и с шарфами: если в прошлом году летом спрос на них падал, то сейчас он растёт. Спрос на флаги превысил спрос в преддверии Дня Победы. А 18 июня, в преддверии матча Россия — Египет, спрос превышал прошлогодний в 11 раз. Значительно вырос спрос на товары для грима по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, накануне открытия чемпионата люди активнее покупали телевизоры. Спрос на них вырос в 1,3 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в категории «Электроника» наблюдается тенденция увеличения спроса на TV-тюнеры.