Карты с особым дизайном стали доступны в день жеребьевки Чемпионата мира по футболу

Жеребьевка Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года, стала отличным поводом для новых кампаний различных брендов и агентств. Так, Сбербанк предлагает своим клиентам надолго оставить в памяти грядущий чемпионат, оформив карту с изображением символа Чемпионата.

В день финальной жеребьёвки Чемпионата мира по футболу FIFA клиенты Сбербанка, благодаря компании Visa, получили возможность оформить карты с изображением официального символа Чемпионата – волка Забиваки.

Сбербанк стал единственным банком в России, который выпустит карты с талисманом чемпионата. Это стало возможным благодаря платёжной системе Visa, которая предоставила Сбербанку право использовать изображение талисмана ЧМ в дизайне карт.