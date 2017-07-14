Мы узнали о предпочтениях россиян при поиске партнеров, похожих на знаменитостей

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Приложение для знакомств Badoo внедрило технологию распознавания лиц, предложив своим пользователям новую функцию – «Двойники».

Теперь в графе поиска можно вводить имя медийной личности или выбирать фаворита из предложенных системой персонажей. Искать двойников приложение будет по всему миру.

Согласно статистике, после тестового периода новой функции, в Великобритании самым популярным среди актеров в дейтинг-поиске оказался Робберт Паттинсон, а среди женщин – модель Кара Делевинь.

Если брать во внимание географию поиска по всему миру, то ТОП-10 по запросу двойников в Badoo замыкает Дональд Трамп, в лидерах – Ким Кардашьян и Селена Гомес.

Sostav.ru поинтересовался у представителей Badoo в России, кого чаще всего «ищут» наши пользователи. Предпочтения россиян распределись следующим образом.

Список наиболее востребованных у мужчин знаменитостей возглавила Вера Брежнева. В пятерку поисковых запросов вошли также Ирина Шейк, Саша Лусс, Наталия Водянова и Мария Шарапова.

У женщин наибольшей популярностью пользуются Сергей Лазарев, Дмитрий Медведев, Евгений Плющенко, Александр Кержаков и Роман Абрамович. Нередко ищут Александра Овечкина, Михаила Прохорова и Сергея Лаврова.

Отметим, что при поиске двойников президента Российской Федерации в строку поиска вводилась комбинация «Владимир Владимирович Путин». Количество таких запросов в первые дни работы новой функции оказалось не так велико, по сравнению с другими двойниками. Владимир Путин вошел в первую двадцатку, оказавшись на 18 месте.

Помимо этого, в Badoo стал доступен поиск двойников среди друзей. Выбирая эту опцию, вместо знаменитостей появятся фотографии друзей, а искать двойников система будет по базе зарегистрированных пользователей. Их на данный момент в Badoo более 350 миллионов.