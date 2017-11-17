Министр культуры РФ рассказал о главных проблемах средств массовой информации

Министр культуры РФ Владимир Мединский высказался о главных проблемах средств массовой информации. По его мнению, современные СМИ не за что хвалить, потому что количество проблем значительно превышает качество и публикуется большое количество материала, не соответствующего действительности, сообщает «РИА Новости».

«Боюсь быть непопулярным, понятно, что прессу надо хвалить, но прессу особо хвалить не за что, скажу откровенно, потому что количество проблем превышает количество и качество того, что мы читаем и смотрим», – заявил министр.

По словам Мединского, у журналистов низкий уровень подготовки. Он привел в пример свою историю, когда в 15 лет был слушателем школы молодого журналиста-международника. Министр рассказал, что перед интервью два дня сидел в библиотеке, чтобы узнать о жизни интервьюируемого. Самыми частыми вопросами, которые ему самому задают в последнее время, стали вопросы о фильме «Матильда» и о его диссертации.

Глава Минкульта посетовал, что Telegram-каналы с ложными сведениями часто служат источником новостей для СМИ. Последние, в свою очередь, быстро распространяют «фейковую» информацию, предварительно не проверив ее. Мединский также отметил, что такие «фейки» аудитория читает чаще, чем опровержения.

«Это проблема. Сейчас говорят, что информагентства опережают телеграм-каналы, но телеграм-каналы — это просто «фейк-2», возведенный в абсолют, 99% их информации – в лучшем случае фэнтези, но при этом она распространяется и репостится», - сказал Мединский.

Будущее за теми СМИ, которые предлагают читателю тексты в серьезном жанре, считает он. «Будущее СМИ находится в серьезном жанре, все остальное отойдет в категорию «фейк», — подчеркнул министр.