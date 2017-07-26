На новой позиции он будет курировать блоки продаж рекламного инвентаря для сетевых рекламных агентств и прямых клиентов



Пресс-служба Vengo Group

В Vengo Group, группе компаний, специализирующейся на мобильных технологиях объявлено о новом назначении: Владимир Антошин, ранее возглавлявший отдел продаж компании iVengo Mobile, назначен коммерческим директором всего рекламного дивизиона, куда войдут рекламные бизнесы группы: премиальная мобильная сеть iVengo Mobile и сеть outstream-видео рекламы Vengo Vision.

На новой позиции Владимир Антошин будет курировать блоки продаж рекламного инвентаря для сетевых рекламных агентств и прямых клиентов, а также развивать отношения с ключевыми партнерами – площадками и крупными рекламными селлерами.

Игорь Ерёмин, президент Vengo Group, отойдет от операционного управления рекламным бизнесом, определяя только стратегию развития отношения с инвесторами и партнерами, а также сосредоточится на других быстрорастущих бизнесах группы: телемедицинских проектах, финансовых сервисах, m-commerce и блокчейн-проектах.



Игорь Ерёмин: «Я рад, что наша компания дает возможности для роста, Владимир Антошин работает у нас практически с основания и на сегодня достиг серьезных результатов, его экспертиза и новая сфера ответственности позволит продолжить нам динамично развиваться. За последние два года выручка от рекламных бизнес-юнитов выросла более чем 10 раз и уже составляет несколько миллионов долларов. Мы работаем на очень динамичном рынке мобильной рекламы и онлайн-видео, который требует постоянной коммуникации с нашими клиентами, которыми уже более 1 000». «Я рад, что наша компания дает возможности для роста, Владимир Антошин работает у нас практически с основания и на сегодня достиг серьезных результатов, его экспертиза и новая сфера ответственности позволит продолжить нам динамично развиваться. За последние два года выручка от рекламных бизнес-юнитов выросла более чем 10 раз и уже составляет несколько миллионов долларов. Мы работаем на очень динамичном рынке мобильной рекламы и онлайн-видео, который требует постоянной коммуникации с нашими клиентами, которыми уже более 1 000».



Владимир Антошин: «В этом году мы поставили ряд задач, которые позволят не только закрепить лидирующие позиции, но и сделать большой шаг вперёд, с точки зрения развития технологической части и роста выручки по всем рекламным активам. В новую стратегию компаний заложены такие фундаментальные инструменты, как развитие и усиление прямых контрактов, расширение бизнеса в странах СНГ и дальнего зарубежья, освоение консолидированных бюджетов и многое другое. Спасибо Vengo Group и лично Игорю Ерёмину, за доверие и профессиональный подход к деятельности». «В этом году мы поставили ряд задач, которые позволят не только закрепить лидирующие позиции, но и сделать большой шаг вперёд, с точки зрения развития технологической части и роста выручки по всем рекламным активам. В новую стратегию компаний заложены такие фундаментальные инструменты, как развитие и усиление прямых контрактов, расширение бизнеса в странах СНГ и дальнего зарубежья, освоение консолидированных бюджетов и многое другое. Спасибо Vengo Group и лично Игорю Ерёмину, за доверие и профессиональный подход к деятельности».

Vengo Group (www.vengogroupholdings.com) – группа компаний, специализирующаяся на мобильных технологиях и объединяющая активы в сфере рекламы (мобильная реклама и нативное видео), мобильных платежей, маркетинговых исследований, телемедицины и m-commerce. В октябре 2016 года Vengo Group инвестировала $ 200 000 в телемедицинский проект Мобильный доктор. Базовый бизнес группы - iVengo Mobile - крупнейшая премиальная мобильная сеть, № 1 в России в трех категориях из трех согласно отраслевому рейтингу AdIndex. Технологии мобильной платформы используют 1 Канал, Forbes, Ведомости, Hearst Shkulev и сотни других федеральных СМИ.

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