Суд отстранил Вячеслава Ананских от работы руководителем в любом юридическом лице на 3 года

Суд отклонил жалобу Вячеслава Ананских, владельца коммерческого банка «Гефест» и одного из крупнейших игроков наружной рекламы «Руан», на постановление мирового суда о дисквалификации с руководящих должностей на 3 года. Таким образом, бизнесмен лишен права занимать руководящие должности в любом юридическом лице, а заключенные с ним трудовые договоры подлежат расторжению, сообщает Piter.ТV.

«Подтверждение дисквалификации Вячеслава Ананских, вкупе с его проблемами в других сферах, может стать началом окончательного заката его бизнеса. Не исключено, что вскоре он полностью лишиться своего рекламного бизнеса – конструкции, за которые город ничего не получает, могут снести», – сообщает издание.

Напомним, структуры бизнесмена требовали отменить итоги конкурса на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций в Петербурге. При этом из всех операторов рынка наружной рекламы именно группа аффилированных юридических лиц компании «Руан» сейчас не платит в бюджет города, эксплуатируя свои конструкции, и является основным должником перед бюджетом Санкт-Петербурга. Однако 20 февраля арбитражный апелляционный суд признал незаконными все требования к организации конкурса.

В ноябре 2017 года петербургское управление Следственного комитета возбудило в отношении Ананских уголовное дело. По месту его проживания был проведен обыск. Бизнесмена обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, он незаконно обналичивал денежные средства через коммерческий банк «Гефес».