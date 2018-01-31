В состав сервиса «Зарплата.ру» войдут проекты Job.kg, Rabota.az, Rabota.uz, Rabota66.ru и Tagil-rabota.ru

Издательский дом Hearst Shkulev Media приобрёл у уральского холдинга Larixon Jobs Network сеть сайтов по поиску работы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии. Сайты продолжают работать под прежними брендами, но стали частью «Зарплата.ру», сообщает «Коммерсант».

Проекты Job.kg, Rabota.az, Rabota.uz, Rabota66.ru и Tagil-rabota.ru вошли в состав сервиса «Зарплата.ру», который принадлежит Hearst Shkulev Digital. Сумма сделки не раскрывается. По данным «Зарплата.ру», охват российских сайтов составляет около 425 тысяч уникальных пользователей в месяц. Екатеринбургский Rabota66.ru и тагильский Tagil-rabota.ru продолжат работать под прежними брендами.

Охват киргизского проекта составляет примерно 200 тысяч уникальных визитов в месяц, азербайджанского и узбекского – 70 тысяч и 100 тысяч визитов соответственно.

По собственным данным, «Зарплата.ру» ежедневно посещают более 400 тысяч пользователей, количество просмотров составляет более 7 млн страниц в день. В месяц аудитория достигает 3,5 млн человек. Всего на сайте 95 тысяч вакансий и 2,6 млн резюме.

«Один из хороших способов получить большого федерального игрока – купить оставшихся региональных лидеров в этой области. На рынке поиска работы таких игроков было достаточно много. У «Зарплата.ру» теперь есть сильнейший Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск», – прокомментировал сделку гендиректор «Яндекс.Вертикалей» Антон Забанных.

За последние полгода это уже вторая сделка Hearst Shkulev Digital на рынке поиска работы в интернете. В июле 2017 года издательский дом Hearst Shkulev Media сфокусировался на направлении поиска работы в сети и купил сайт о работе в регионах России Rosrabota.ru с ежемесячной аудиторией около 1 млн человек