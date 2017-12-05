Приложение Foodmap работает по принципу купонных сервисов

Михаил Попов, владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината, известного брендом «Папа может», начал развивать сервис Foodmap, специализирующийся на поиске скидок и акций в ресторанах, сообщает «Коммерсант».

Приложение Foodmap представляет собой карту заведений с указанием актуальных спец.предложений в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми и других городов. С помощью эмодзи сервис поможет быстро найти и выбрать ресторан, кафе или лоток с пирожками. Кроме того, он аккумулирует отзывы и оценки посетителей заведений.

Приложение работает по принципу устаревших купонных сервисов и может заинтересовать только посетителей фастфуда, считают эксперты. Объем инвестиций в создание подобного проекта они оценивают в несколько миллионов рублей.

«Дешевые рестораны и сети быстрого питания активно пользуются механикой скидок и “бонусов лояльности” при работе со своей аудиторией. Демпинг в том или ином виде — важнейшая основа их маркетинга, которая традиционно привлекает множество посетителей»,— отмечает представитель сервиса LeClick.