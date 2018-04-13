Ольга Дорошенко, ведущий дизайнер компании «ВкусВилл», руководитель проекта



Идея персонализировать каждый магазин, отразить отношение к району, сделать магазины необычнее появилась во время экскурсий по зарубежным магазинам. Мы начали со световых коробов для магазинов, где пишем приветствие району, например, «Здравствуй, Строгино!»

Хотелось сделать что-то еще более необычное, и тогда появилась идея точечных привязок внутри магазинов.

Сделать все магазины одинаковыми не получится, мы это понимали, поэтому решили пригласить сторонних дизайнеров помочь нам с оформлением. Также пригласили тех покупателей, кто не владеет дизайном, но знает историю своего дома/района/улицы, поделиться информацией, рассказать, чем гордятся, что необычного или особенного есть в каждом случае.

Мы уже получили очень много интересных фактов и историй: например, какие споры были из-за названия улицы Советская в городе Видное, какой магазин можно оформить фототехникой Зенит, в каком доме снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», а теперь там работает «ВкусВилл».

Мы даем возможность дизайнерам реализовать те проекты, которые им интересны, не ограничиваясь только плакатом.

Мы предлагаем продумать более сложное или интересное оформление: например, для Жуковского были разработаны модели самолётов в объёме, а для Королёва специально создано звёздное небо с ракетой и спутником.

Не все заказчики готовы себе позволить дать дизайнеру территорию и сказать — твори! Мы же готовы это предложить. Мы также пригласили к участию производителей рекламного оборудования, небольшие мастерские, занимающиеся индивидуальными заказами, после конкурса с ними могут быть заключены долгосрочные контракты.

Под руководством профессиональных арт-директоров Студии Артемия Лебедева работы могут получиться интереснее, профессиональнее и необычнее, поэтому мы и заключили это партнерство. У нас сейчас больше 500 магазинов, каждый месяц открывается 30−40 новых, поэтому дизайнерам будет где воплотить свои идеи в жизнь.