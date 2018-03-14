Приложение «Клевер» будет работать по принципу популярной зарубежной онлайн-викторины HQ Trivia

«ВКонтакте» готовится выпустить приложение «Клевер», в котором дважды в день в прямом эфире будут проходить видеовикторины с денежными призами. Партнером проекта стал телеведущий Иван Ургант, который вместе с собственной командой отвечает за производство викторин, сообщили в пресс-службе соцсети.

Мобильное шоу «Клевер» будет доступно в App Store и Google Play уже на днях. Участники «Клевера» смогут выигрывать денежные призы, правильно отвечая на вопросы. Интерактивная игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и в 20:00 по московскому времени. Любой зритель может стать участником, если присоединится к прямому эфиру до начала игры.

Для победы необходимо правильно ответить в прямом эфире на 12 вопросов. У каждого из них будет три варианта ответа, из которых только один — правильный. Денежный приз поровну делится между победителями, которые смогли верно ответить на все вопросы. За первый месяц будет разыграно свыше 1 миллиона рублей, в дальнейшем призовой фонд планируется увеличивать за счет привлечения спонсорских активностей. Для регистрации в приложении необходимо быть пользователем «ВКонтакте».

«ВКонтакте» отвечает за техническую сторону проекта, маркетинг, дистрибуцию и систему денежных переводов. Кастингом ведущих займется «Творческая лаборатория Ивана Урганта». Вести викторины будут постоянные ведущие и приглашенные знаменитости, в том числе сам Ургант. Команда телеведущего также отвечает за вопросы викторины, студию, внешний вид и дизайн.

Формат «Клевера» повторяет популярное в США приложение HQ Trivia с его 15-минутными викторинами дважды в день, в которых ведущий задает 12 вопросов с тремя вариантами ответа. Его запустили осенью 2017 года, оно сразу же вошло в число самых скачиваемых в США.