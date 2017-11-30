В соцсети появился инструмент для автоматической генерации рекламных объявлений персонально для каждого пользователя

«ВКонтакте» запустила инструмент для автоматической генерации рекламных объявлений персонально для каждого пользователя. Динамический ретаргетинг поможет сайтам с большим количеством товаров или услуг показывать пользователям максимально релевантные предложения в социальной сети и возвращать клиентов для совершения покупок.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно загрузить в рекламный кабинет прайс-лист, добавить на сайт пиксель «ВКонтакте» и настроить отслеживание целевых действий. Система найдет пользователей, которые совершали такие действия на сайте рекламодателя — например, просмотрели страницу в каталоге или добавили товар в корзину, совершили покупку или отказались от неё в последний момент. Поддержка прайс-листов формата YML упросит запуск динамического ретаргетинга для интернет-магазинов, которые используют Яндекс.Маркет.

После этого в рекламном кабинете необходимо создать шаблон объявления с каруселью из 3 — 10 карточек. Фотографии, названия товаров и цена будут добавляться напрямую из прайс-листа — так каждый пользователь увидит индивидуальную рекламу с товарами, которые интересны именно ему.

Андрей Новосельский, руководитель разработки рекламных технологий «ВКонтакте»: «Динамический ретаргетинг поможет «догнать» клиента, который бросил корзину на сайте, или предложить клиентам сопутствующие товары. В первую очередь новая функция будет полезна интернет-магазинам, сайтам по бронированию гостиниц и авиабилетов, каталогам по продаже недвижимости и многим другим компаниям с большим количеством разнообразных предложений».