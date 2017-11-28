Соцсеть пытается привлечь пользователей и рекламодателей, которые предпочитают качественный видеоконтент



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Владельцы соцсети «ВКонтакте» намерены активно создавать разнообразный видеоконтент и с помощью него переманить аудиторию у YouTube, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева.

Качественный видеоконтент – один из способов привлечь внимание пользователей и увеличить время, которое они проводят в соцсети. По данным Mediascope, сейчас пользователи проводят «ВКонтакте» около получаса в день, что примерно совпадает с тем, сколько тратят американские пользователи на Facebook и YouTube (35 и 40 минут соответственно). Кроме того, масштабные шоу призваны привлечь внимание производителей оригинального контента и рекламодателей.

До «Пабличных игр», которые собрали 219 млрд просмотров, социальная сеть уже делала с сообществами такие проекты, как кулинарное шоу «Стрит флуд», образовательное шоу «Соболев бомбит», проводила спортивные трансляции, самой крупной из которых стал показ чемпионата Испании по футболу вместе с компанией «Телеспорт». Вскоре «ВКонтакте» покажет продолжение программы скетч-шоу «Даешь молодежь» вместе с компанией Yellow, Black & White.

«Прежде такие масштабные шоу были доступны лишь телеканалам. Теперь мы также их запускаем», - сообщает Сергеев. «ВКонтакте» рассчитывает, что созданием масштабных проектов все больше будут заниматься сообщества, которые станут сами привлекать качественных производителей и спонсоров.

Эксперты отмечают, что сейчас производители предпочитают использовать для интернет-дистрибуции YouTube, хотя аудитория «ВКонтакте» в России больше. Это связано с тем, что на данном этапе у производителей больше возможностей по монетизации своего контента внутри YouTube – прежде всего на спецпроектах со спонсорами и нативной рекламе.