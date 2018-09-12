Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+5
Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

«ВКонтакте» тестирует тёмный интерфейс в приложениях

12.09.2018 в 15:20

Тёмный фон уже доступен в мобильном приложении на iOS для участников программы VK Testers

Depositphotos

«ВКонтакте» тестирует тёмную тему в приложении для iOS. Принять в ней участие могут с 11 сентября все участники программы VK Testers, сообщает VC со ссылкой на источник, близкий к бета-тестерам социальной сети.

Режим тёмной темы представляет из себя совокупность различных оттенков чёрного и серого на фоне и элементах соответственно. Какими будут показатели при использовании тёмного режима в приложениях «ВКонтакте» — неизвестно. Кроме того, представители соцсети не назвали и дату запуска функции для всех пользователей приложений.

В марте 2018 года тёмную тему добавили в десктопный мессенджер «ВКонтакте». Ночное оформление позволяет экономить зарядку и не напрягает глаза.

ВКонтакте
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.