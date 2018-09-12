«ВКонтакте» тестирует тёмный интерфейс в приложениях

«ВКонтакте» тестирует тёмную тему в приложении для iOS. Принять в ней участие могут с 11 сентября все участники программы VK Testers, сообщает VC со ссылкой на источник, близкий к бета-тестерам социальной сети.

Режим тёмной темы представляет из себя совокупность различных оттенков чёрного и серого на фоне и элементах соответственно. Какими будут показатели при использовании тёмного режима в приложениях «ВКонтакте» — неизвестно. Кроме того, представители соцсети не назвали и дату запуска функции для всех пользователей приложений.

В марте 2018 года тёмную тему добавили в десктопный мессенджер «ВКонтакте». Ночное оформление позволяет экономить зарядку и не напрягает глаза.