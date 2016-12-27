Запуск Mega Media в России в структуре Группы Компаний Видео Интернешнл
Maxus является частью WPP — мирового рекламно-коммуникационного холдинга
Сэр Мартин Соррел о запуске сети Maxus в мире Октябрь 2008
Энтузиазм
в работе
Гибкость
в решении задач
Готовность
к сотрудничеству
Инициативность
70 офисов
Maxus
на 55 рынках
Более, чем
2 900
людей
85% локальных
клиентов, 15% глобальных
клиентов.
Разработка коммуникационных стратегий
Медиабаинг
и оптимизация закупок
Медиа-консалтинг
Анализ эффективности рекламных кампаний
Эконометрическое моделирование
Разработка интегрированных проектов с использованием интерактивных медиа
Спонсорство и кроссмедийные спецпроекты
Управление и визуализация данных
Коммуникационное планирование
Атрибуция конверсий
Онлайн панель
Платформа для поиска инсайтов
Собственный инструмент GroupM для выделения сегментов аудитории и работы с ними
Собственный инструмент GroupM для повышения конверсий онлайн-рекламы в целевые действия
Собственный инструмент GroupM, позволяющий размещать рекламные сообщения в нативном окружении исходя из потребностей и предпочтений каждого конкретного пользователя
Все договора соответствуют глобальным политикам WPP, содержат антикоррупционную оговорку и иные условия, которые должны включаться в договор во исполнение Sarbanes-Oxley Act, Foreign Corrupt Practicies Act и Bribery Act.
Запуск Mega Media в России в структуре Группы Компаний Видео Интернешнл
Преобразование
в современное предприятие между WPP и Видео Интернешнл под брендом Maxus
Запуск международной
медиа-сети Maxus Network
Запуск Mega Media в России в структуре Группы Компаний Видео Интернешнл
Преобразование
в современное предприятие между WPP и Видео Интернешнл под брендом Maxus
Запуск международной
медиа-сети Maxus Network
СЕО
Business Development Director
Head of Digital
HR Director
CFO
Стратегическое планирование брендов PepsiCo на основании эконометрического моделирования.
Уникальная интеграция чая Ahmad Tea в одно из самых популярных ТВ шоу 2010-2012г., «Прожекторперисхилтон».
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Кроссмедийная кампания #БытьГероемПросто, поощряющая ответственных водителей.
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Вирусная рекламная кампания в поддержку нового рекламного ролика бренда G-Energy.
Долгосрочный digital спецпроект, посвященный самым популярным каткам мира. Лицом проекта являлась олимпийская чемпионка Сочи - Аделина Сотникова.
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Бизнес-центр Легенда Цветного Цветной бульвар, дом 2+7 (495) 641-23-09 receptionmsk@maxusglobal.com