Официальный партнер Kino-mo готов представить инновационную технологию на нашем рынке

Инновационная 3D голографическая система теперь официально доступна в России. Компания Air Holograms стала эксклюзивным дистрибьютором HYPERVSN на российском рынке.

Air Holograms представляет HYPERVSN в России — новейшую интегрированную 3D голографическую систему, которая принципиально отличается от традиционных методов создания визуального контента.

Любая маркетинговая активность связана с эмоциями, ведь реклама это не просто подача информации, это продажа впечатлений клиенту. Новое прогрессивное поколение дорожит своим временем, получает практически всю информацию из соцсетей, выражает себя через клики и лайки и все больше погружается в гаджеты. Люди проносятся мимо рекламоносителей, и мало кто может вспомнить последний до конца просмотренный ролик на рекламной панели в ТРЦ.

Современный человек не готов тратить более 2−3 секунд на контент. Его невозможно удивить ни размером панели с жилой дом, ни яркостью или четкостью экрана. HYPERVSN — это продажа настоящего внимания целевой аудитории в нужном месте и в нужное время.

Такой контент, как 3D голографическое изображение, привлекает внимание и позволяет бренду выделиться среди десятков конкурентов.

HYPERVSN — не просто инновационный дисплей, воспроизводящий 3D-контент, это комплексное решение для рекламного b2b рынка, начиная с образования и здравохранения и заканчивая розничной торговлей, ресторанным бизнесом и развлечениями.

Проект получил восторженные оценки в Великобритании и вошел в число самых впечатляющих технологий по версии Mashable, Yahoo! и USA Today.

Ознакомиться с тем, как работает HYPERVSN, можно будет в первом шоу-руме в ТРЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной. Его открытие состоится 8 июня. Посетители шоу-рума смогут пообщаться с представителями AIR Holograms, в буквальном смысле разглядеть технологию, а также выиграть устройство HYPERVSN.

Преимуществом системы HYPERVSN является возможность создавать и управлять удаленно, включая комплексное медиапланирование, уникальным 3D контентом, который воспринимается человеческим глазом как голографическое изображение. Платформа HYPERVSN имеет интуитивно понятный интерфейс. Решение направлено на повышение узнаваемости бренда, расширение спроса на продукты и услуги, увеличение коэффициента удержания клиентов, охват и привлечение внимание целевой аудитории.

Максимальный WOW-эффект достигается при помощи установки «Стены» из нескольких устройств. Размер 3D изображения может достигать человеческого роста и даже больше. Решение позволяет синхронизировать устройства, чтобы получить 3D голографическое изображение требуемого размера.