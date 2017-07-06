Автору пришлось извиниться и удалиться из соцсети



Depositphotos

Автор видеоролика, на котором президент США Дональд Трамп «избивает» телеканал CNN, принес свои извинения, заявив, что это была шутка, сообщает CNN.

В начале июля президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter ролик, в котором он избивает человека с логотипом CNN вместо головы. Этот ролик приобрёл вирусную популярность и спровоцировал скандал: CNN и другие представители СМИ обвинили президента в призывах к насилию по отношению к журналистам.

CNN нашёл автора ролика, им оказался пользователь Reddit. Журналисты изучили контент юзера и пришли к выводу, что некоторые высказывания носят расистский и ксенофобский характер. Попытки связаться с ним оказались безуспешными - он удалился из сети, принеся извинения за свои действия: «Я хочу извиниться перед Reddit за то, что по моей вине сайт вовлечен в неожиданный скандал. Я также извиняюсь за свои расистские или ксенофобские посты. Я люблю людей и принимаю их такими, какие они есть. В жизни я вовсе не такой, каким меня описывают в медиа».

Он так же отметил, что мем с Трампом был обыкновенным троллингом. Автор ролика заявил, что Белый дом не связывался с ним по поводу возможности публикации ролика, а если бы это произошло, то он, скорее всего, ответил бы отказом.