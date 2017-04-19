Техасская радиостанция прославилась благодаря конкурсу





Техасская радиостанция 96.7 Kiss FM объявила конкурс с автомобилем в качестве главного приза. Участникам Kiss A Kia предлагалось как можно дольше целоваться с машиной. Состязание проходило в дилерском центре Kia в городе Раунд-Рок и быстро набрало вирусную популярность.

Идея подобного конкурса не нова. В 2012 году американец прилип к Chevrolet на целых 70 часов. Однако пять лет назад не было прямых трансляций в Facebook. Теперь же все желающие могли следить за происходящим в режиме реального времени - трансляции велись на странице радиостанции и местного телеканала FOX 7 Austin.

Каждый час участникам предоставляли 10-минутный перерыв. Кто-то из конкурсантов совмещал приятное с полезным - слушал музыку в наушниках или сидел в интернете. Победителем стал самый стойкий из 20 человек - ему досталась новая Kia Optima.