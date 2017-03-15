Аудитория игры почти сравнялась с Minecraft, и разработчики не собираются останавливаться

Если вы старше 13 л ет, то вряд ли слышали об игре Roblox и ее популярности. Между тем проект существует более десяти лет, а его месячная аудитория составляет 48 млн пользователей. Отрыв от Minecraft, в которую играют 55 млн человек, не такой уж и большой. Компания уже вышла на прибыльность и на днях привлекла 92 млн долларов. В Roblox вложились инвесторы Snapchat — Meritech Capital Partners и Index Ventures, сообщает Business Insider.

Стримы Roblox можно увидеть на Twitch и YouTube, любительские видео собирают миллионы просмотров. Феномен игры заключается в том, что она создала — ни много ни мало — новое поколение предпринимателей. Это геймеры, которые становятся разработчиками и продавцами собственных миров. Они могут создавать собственные игры, персонажей, зарабатывая на этом деньги. Руководство Roblox с удовольствием признает, что внутри игры сформировался свободный рынок, и он отлично работает.

По словам гендиректора Roblox Дэвида Базуки (David Baszucki), некоторые разработчики получают до 50 тысяч долларов в месяц. Популярные миры и игры собирают до 30 тысяч игроков, качественно сделанные проекты быстро привлекают большую аудиторию. Многопользовательская «песочница» предлагает развлечения на любой вкус — как незамысловатые, так и довольно сложные. Игрок может отправиться в университет или поработать в ресторане, а может оказаться «последним героем» и пережить стихийное бедствие. Все покупки совершаются при помощи игровой валюты Robux.

Базуки видит секрет успеха в понимании потребностей аудитории. Ребенок нуждается в безопасном месте, где он может поиграть и «зависнуть» с друзьями. Все это он находит в Roblox. Впрочем, недавний скандал ставит этот тезис под сомнение. В феврале СМИ сообщили о мальчике, который получил «отвратительные» сообщения от других игроков. Его отец, Иэн Моррисон узнал, что ребенку предложили имитировать секс в «виртуальной спальне». История обошла западные медиа и блоги, поставив под удар репутацию Roblox.

Однако у компании большие планы на будущее. В перспективе игра может стать настоящей медиакомпанией, повторив путь Minecraft и Pokémon. Недавно Roblox выпустила серию игровых наборов с персонажами, лицензированными разработчиками. Как заявляет Базуки, продаются они очень хорошо.