Leo Burnett Moscow выпустило трогательный ролик в поддержку футбольного клуба



Иллюстрация: скриншот ролика

Агентство Leo Burnett Moscow, выигравшее тендер на креативное обслуживание ФК “Локомотив”, выпустило дебютное видео в поддержку клуба, в рамках имиджевой кампании “Железно вместе”, стартовавшей в сентябре прошлого года. Главными героями ролика стали одни из самых искренних болельщиков ФК.

С 2004 года клуб переживает непростые времена, за это время “Локомотив” не одерживал серьезных побед на международном уровне. Однако, несмотря на все неудачи, у ФК есть преданные болельщики, которые искренне радуются каждой игре любимой команды - дети, родившиеся до 2004 года, и не видевшие самых ярких побед клуба.

В ролике маленькие фанаты клуба рассказывают про своих любимых игроков “Локо” и дают им самые искренние напутствия. Оказалось, что дети лучше взрослых понимают, что значит слоган клуба “Железно вместе”, и любят “Локо” не за что-то, а просто. Просто потому, что это их родной клуб.

“Нашей задачей было напомнить болельщикам, что нам есть, чем гордиться! И дети, которые говорили от сердца, показали нам, как важно быть открытыми и быть рядом с командой в любое время”, - рассказала Дарья Спивак, директор по маркетингу ФК “Локомотив”.