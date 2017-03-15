Селлер интернет-рекламы получил контракт на продажу «Вести.Медицина»



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Селлер интернет-рекламы Roden-Media получил контракт на эксклюзивные продажи рекламных возможностей нового интернет-проекта ВГТРК – «Вести.Медицина». Тестовый запуск «Вести.Медицина» произошел еще в ноябре прошлого года.

Целевая аудитория проекта - пользователей, которые интересуются медициной и здоровым образом жизни. Среди потенциальных рекламодателей фармацевтические компании, медицинские клиники и близкие к рынку сегменты. В феврале 2017 года med.vesti.ru посетили более 1.2 млн человек.

«Медицина сегодня стремительно меняется. Задача нашего ресурса рассказывать в доступной форме о важных событиях в области здравоохранения, о прорывах в лечении болезней, делать интервью с ведущими специалистами в области медицины, публиковать исследования и обзоры о новейших медицинских устройствах, приборах и гаджетах, статьи и рекомендации о сохранении и восстановлении здоровья. У нас нет задачи стать профессиональным медицинским порталом, но нас читают десятки и сотни тысяч пользователей, и мы надеемся удовлетворить запросы и интересы нашей аудитории», – рассказал Марат Ахметжанов, директор Дирекции интернет-сайтов ВГТРК.

«Вести.Медицина» стал вторым проектом ВГТРК селлинг которого доверен Roden-Media. В 2014 году интернет-селлер получил контракт на эксклюзивные продажи рекламных возможностей другого интернет-проекта ВГТРК – «Вести.Недвижимость».