Актер Александр Петров в роли Н.В. Гоголя встретил себя самого в роли капитана Измайлова



Screenshot

Телеканалы ТНТ и ТВ-3 запустили первый в России веб-сериал, построенный по принципу кросс-промо. Ранее в поддержку фильма «Гоголь. Начало» были выпущены сразу два «антимобильных» ролика.

Теперь главный герой мистического триллера в исполнении Александра Петрова отправляется в путешествие по сериалам ТНТ. Первый выпуск в ироничной манере обыгрывает встречу Гоголя с капитаном Измайловым из сериала «Полицейский с Рублевки», которая не обходится без участия подполковника Яковлева.

Новые выпуски веб-сериала будут появляться в сети каждую неделю до конца августа. В планах Николая Васильевича Гоголя – посетить сериалы «Чернобыль. Зона отчуждения», «Остров» и «Деффчонки».

Напомним, ранее Минкультуры России присвоило картине «Гоголь. Начало» рейтинг 18+. Чтобы увеличить охват аудитории, продюсеры вырезали из картины наиболее откровенные сцены. Таким образом, 31 августа фильм стартует в прокате сразу для двух возрастных категориях 16+ и 18+.

Валерий Федорович, генеральный директор телеканала ТВ-3

Так еще никто в России не продвигал кино. Но мы запустили этот веб-сериал не просто ради того, чтобы стать первыми. «Гоголь» - это прорывной проект, в котором классические, знакомые всем со школы сюжеты рассказаны современным языком, понятным молодой аудитории. Мы хотим показать, что Гоголь – это все так же смешно, страшно и актуально, как и два века назад, и чтобы еще раз подчеркнуть это, мы отправили нашего героя в миры сериалов ТНТ, населенные современными персонажами, такими же как мы с вами. Как можно увидеть, Гоголь в их компании смотрится вполне органично. Так еще никто в России не продвигал кино. Но мы запустили этот веб-сериал не просто ради того, чтобы стать первыми. «Гоголь» - это прорывной проект, в котором классические, знакомые всем со школы сюжеты рассказаны современным языком, понятным молодой аудитории. Мы хотим показать, что Гоголь – это все так же смешно, страшно и актуально, как и два века назад, и чтобы еще раз подчеркнуть это, мы отправили нашего героя в миры сериалов ТНТ, населенные современными персонажами, такими же как мы с вами. Как можно увидеть, Гоголь в их компании смотрится вполне органично.

Креатив – ТВ-3

Режиссер – Александр Бойков

Сценарист – Илья Куликов