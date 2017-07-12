Подземку подготовили к Универсиаде-2017



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В преддверии Всемирной летней Универсиады-2017, которая пройдёт в городе Тайбэй с 19 по 31 августа, тайваньские художники стилизовали вагоны поездов метро под спортивные площадки.

Пол вагонов превратился в футбольное поле, бейсбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку и бассейн. Выглядят вагоны так реалистично, что производят сильное впечатление на пассажиров.

Напомним, в 2013 году Всемирная Универсиада проходила в Казани. Специально к мероприятию был обновлен аэропорт, построены новые станции метрополитена, 36 спорткомплексов и многое другое.

Тайбэй так же активно готовится в этому спортивному событию. В городе построены или обновлены более 70 игровых и спортивных площадок. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие около 10 тысяч спортсменов из 150 стран мира.