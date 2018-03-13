О любви к городу, клубу и болельщикам

Новый ролик от Nike «The Ball Makes Us More» отдает дань особым отношениям бренда со своим давним партнером — футбольным клубом «Барселона». Плодотворное сотрудничество ведется уже 20 лет.

В 2016 году футбольный клуб «Барселона» продлил контракт с Nike, сумма сделки составила 100 миллионов евро. Спустя два года спортивный бренд и каталонцы отмечают 20 лет дружбы и успешного партнерства.

«Барселона» — самый титулованный футбольный клуб в Испании по общему количеству официальных трофеев, а также один из ведущих футбольных клубов мира. Жители и гости одноименного города всегда отмечают истинную футбольную атмосферу, царящую в стлице Каталонии.

Nike решил поздравить любимый клуб с юбилеем их деловых отношений. Ролик, снятый совместно с агентством Wieden + Kennedy Amsterdam, креативным директором которого является Евгений Примаченко, был опубликован на официальном канале бренда только вчера, но количество просмотров уже подбирается к 100 000.

В ролике, снятом обладателем премии «Оскар» Уолли Пфистером, появляются легендарные игроки «Барсы», среди которых есть и футболисты текущего состава, и ранее игравшие.

Отметим, что визуальный стиль ролика (кадр состоит из от дельных квадратов) использован не случайно. Именно такая планировка наблюдается и в самом городе — Барселоне.

Бразильский футболист Филипп Коутиньо, который присоединился к «Барсе» только в этом году, восхищается клубом и тем, как команда играет в течение долгого времени. Представительница женского футбола Лике Мартенс также отмечает: страсть к футболу вообще и к родной «Барселоне» в частности — это первое, что тут же ощущается в городе.

Как и миллионы болельщиков по всему миру, мы в Nike всегда вдохновлялись «Барселоной» и её вечным триумфом на поле. Стиль «Барсы» отражает исключительную силу духа и высочайший класс игроков. Мяч действительно делает их больше, объединяя личное стремление к победе с ярым желанием двигаться вперед у многомиллионной армии болельщиков", — рассказывает Guillem Gallego, менеджер по маркетингу Nike Barcelona/SOUTH.

Сильнейшая страсть к футболу в Испании также является движущей силой для игроков, которые чувствуют большую ответственность перед фанатами от игры к игре.