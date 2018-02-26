На мероприятии будут представлены более 50 докладов с участием Яндекса, Red Keds, Habrahabr, Лайфхакер, Тинькофф Банк и др.

12-13 апреля в Кампусе Сколково пройдет главная конференция по управлению аудиторией eTarget 2018. Основные темы в этом году: применение нейросетей в таргетинге и аналитике, маркетинг в мессенджерах, управление репутацией и корпоративный контент-маркетинг.

Роман Синенко (директор по маркетингу программы лояльности «Спасибо от Сбербанка») расскажет про геймификацию в программах лояльности: для каких задач нужна геймификация и какие механики эффективны сегодня.

Любовь Соболева (директор по развитию бизнеса в Тематические Медиа (Habrahabr, GeekTimes)) выступит на тему внешних корпоративных медиа: как организовать редакцию внутри компании и мотивировать сотрудников создавать качественный контент.

Фелипе Лема Воробей (директор по маркетингу в Blackmoon) поделится кейсом успешного token sale маркетинга - Blackmoon Crypto привлекли $30 млн в 2017 году - и расскажет, как завоевать внимание в условиях хайпа, как создать и управлять комьюнити.

Игорь Ашманов (управляющий партнер «Ашманов и партнеры») расскажет о том, как реагировать, когда на компанию обрушивается информационная атака, можно ли обернуть ее против тех, кто ее затеял и стоит ли это делать.

Атанас Райков (директор Viber по глобальным телекоммуникационным партнерствам) расскажет о том, как использовать мессенджеры для решения маркетинговых задач и о том, что нового готовит Viber в этой области.

Всего на конференции будет более 50 докладов с участием Яндекса, Red Keds, Habrahabr, Лайфхакер, Тинькофф Банк, канала «Интернет-аналитика» и многих других.

До 1 марта действует скидка 5% на участие по промокоду SOSTAV5.

Регистрируйтесь с помощью бота @EtargetBot или на сайте.