Поклонники актрисы отметили, что не увидели ничего нового



Соцсети

Хакеры выкрали из «облачных» сервисов и слили в сеть селфи обнаженной Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана.

Киберпреступники разместили в соцсетях и на специальных сайтах десятки интимных фотографий из мобильного телефона голливудской актрисы и ее мужа. На откровенных фото Хэтэуэй делает селфи в постели с мужем, в ванной абсолютно голая. На многих фото виднеется обнажённая грудь. Оказалось, она любит позировать топлесс перед зеркалом, фотографируя себя на смартфон. В коллекцию хакеров попало и фото полностью обнаженного супруга звезды, выходящего из душа.

Поклонники актрисы отметили, что за свою карьеру она не раз снималась без одежды - есть эротические сцены в нескольких фильмах с ее участием. Так что ничего страшного не случилось, все это они уже видели, отметили пользователи.