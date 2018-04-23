10 и 11 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Рекламный вектор-2018: время инноваций», в которой приняли участие студенты из России и Беларуси, Латвии и Мексики, Конго и Казахстана, Украины и Армении, а также других стран. Мероприятие было организовано кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН.
Спикерами конференции выступили директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталья Глаголева, президент Коммуникационного Агентства «ИМА-пресс», вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев, генеральный директор PR-агентства «Международный пресс-клуб.
Помимо пленарного и мастер-классов, в рамках «Рекламного вектора-2018» прошли творческий конкурс и конкурс научных статей. Если в первом приняли участие 88 плакатов и 19 видеороликов студентов РУДН, ВГТУ, ГУУ, РосНОУ, ТИУ, Universidad Autónoma de San Luis Potos и других вузов, то во втором участники представили 112 научных работ, выполненных в университетах Москвы, Брянска, Воронежа, Новосибирска, Омска, Пинска (Беларусь), Санкт-Петербурга, Тамбова, Челябинска и других городов. Авторам лучших статей и творческих работ (с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке) были вручены подарочные наборы от Maitre de The и Golden Dessert, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR от издательства «Альпина Паблишер», а также многое другое.
Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, руководитель программы «Реклама» и связи с общественностью" подвела итоги «Рекламного вектора"-2018: «Студенты получили яркий импульс и новые координаты для развития в сфере рекламы и PR, а представители коммуникационной индустрии еще раз убедились, что новое поколение креативно, мотивировано и в будущем легко вольется в команды профессионалов».
Партнерами проекта выступили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный лучник», Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин», издательство «Альпина Паблишер», агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, рекламная группа ADMOS, бренды Чизавари, Maitre de The и Golden Dessert, кафе-бары «Молодежь» и «Мама, я на паре». Генеральный информационный партнер — Sostav.ru.