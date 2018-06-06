Новым топ-менеджером назначен финансовый директор сети Олег Пароев

В российском McDonald's сменился гендиректор: пост занял финансовый директор сети Олег Пароев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в компании.

Олег Пароев с 2015 года занимал должность финансового директора McDonald's в России. До этого он работал в Diageo и Philip Morris.

До апреля 2018 года гендиректором McDonald's в России был Алексей Семенов. Именно он занимался оперативным управлением компании в последние несколько лет. Почему решено сменить гендиректора — неизвестно. Хамзат Хасбулатов, который открыл первый McDonald's в России, по-прежнему занимает должность президента российской сети.

У McDonald's в России два основных юрлица — ООО «Макдоналдс» и АО «Москва-Макдоналдс». Первый ресторан был открыт в России в 1990 г. Сейчас компаниям принадлежат заведения в Центральной России, не считая тех, что в аэропортах. В 2013 г. было принято решение дальше развиваться в России по франшизе, условия которой в компании не раскрывают. Всего в России 646 ресторанов McDonald's.