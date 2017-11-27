Ожидается, что аккаунты будут привязаны к номеру телефона



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Совет безопасности поручил Минкомсвязи и ФСБ ввести идентификацию пользователей онлайн-игр и социальных сетей с помощью сотовых телефонов, сообщает РБК.

До 1 июля будущего года ФСБ и Минкомсвязи должны разработать поправки, регулирующие деятельность организаторов распространения информации. В эту категорию попадают все интернет-ресурсы, которые дают пользователям возможность обмениваться сообщениями. В том числе речь идет и об онлайн-играх, поскольку в них существуют внутренние чаты.

С 1 января 2018 года мессенджеры должны буду проводить идентификацию пользователей с помощью сотовых операторов. Если предложения будут приняты, онлайн-развлечения приравняют к мессенджерам, и игроков тоже придется идентифицировать.

По мнению экспертов, работать эта инициатива не будет, поскольку большинство производителей игр проигнорируют требования российского закона. К тому же, соцсети в принципе и сейчас запрашивают у пользователей номер мобильного телефона для подтверждения аккаунта.

«Требования «закона Яровой» делают предложение о дополнительной идентификации пользователей неактуальным и избыточным. Операторы уже идентифицируют абонентов по действующему законодательству. Сопоставление данных абонентов и пользователей ОРИ будет тривиальной задачей», — сообщает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.