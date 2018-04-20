Организации, обеспечивающие детский летний отдых, должны быть внесены в специальный реестр

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности летнего детского отдыха. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривается официальное размещение на сайте правительства каждого субъекта РФ реестра организаций, имеющих допуск обеспечивать летний отдых детей. Реестры будут находиться в открытом доступе.

Кроме того, компании должны заключать с представителями ребенка договор об организации отдыха. В документе должны быть прописаны условия его размещения, чем он будет заниматься, на какие экскурсии отправится и так далее. Этот договор является главным юридическим фактом, подтверждающим ответственность компании-организатора за ребенка.

Туристические маршруты, по которым безопасно передвигаться организованным группам с детьми, также будут разработаны, утверждены и доступны на ресурсах правительства. Это позволит обеспечить контроль за группами детей и даст возможность быстро прийти к ним на помощь при необходимости.

Предусматривается также, что родители смогут в случае необходимости обратиться в электронной форме в органы государственной власти субъектов РФ с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха своих детей, ответ на которые также должен быть размещен в интернете.