Криптокошельки привяжут к паспортным данным и ИНН для исключения анонимности расчетов

Российские власти планируют создать реестр криптоинвесторов. Всех держателей криптокошельков идентифицируют по паспорту и ИНН, они будут обязаны проходить сертификацию, чтобы получить возможность вкладывать деньги в ICO-проекты, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину.

Реестр будет вести Центробанк или Минфин. Криптоинвесторы будут идентифицироваться по паспортным данным, ИНН и по биометрическим данным. К ним же привяжут криптокошельки, чтобы исключить анонимность расчетов в рамках исполнения «антиотмывочного» законодательства.

Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) также выступает за создание реестра. Более того, в ассоциации готовят доклад президенту России, в котором содержатся предложения по ускорению развития криптоиндустрии в стране.

«Регулирующие органы справедливо выступают против анонимности при ICO. Но сейчас этот вопрос повсеместно решается путем прохождения процедуры KYC („Знай своего клиента“). Это такая же процедура, которая используется в банковской системе. Реестр исключит анонимность при вложениях в различные проекты в рамках криптоиндустрии и ICO», — рассказал президент РАКИБ Юрий Припачкин.

Эксперты уверены, что благодаря этим шагам российская криптоиндустрия станет более прозрачной. Но они признают, что контролировать инвестиции, осуществляемые на внешних биржах, не удастся.

Сейчас фактически рынок криптовалют не регулируется государством. Однако в мае московский суд впервые признал криптовалюту имуществом: он постановил включить в конкурсную массу должника принадлежащие ему виртуальные деньги.