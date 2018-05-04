Внешний вид десерта тоже расскажет о его качестве

Эксперты Роскачества разработали подробный инструктаж по выбору вкусного и полезного мороженого. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

При выборе мороженого следует обращать внимание на его внешний вид и упаковку. Например, мороженое не должно быть деформировано (это может говорить о нарушении условий хранения или исходе срока годности продукта) или покрыто кристалликами льда. Кристаллики льда говорят о том, что продукт подвергался повторной заморозке.

Идеальное мороженое должно обладать приятным запахом ванили, чистым и сладким вкусом, кремообразной, плотной консистенцией, однородной структурой — без ощутимых комочков жира и кусочков льда. Мороженое с добавлением растительных жиров должно иметь маркировку «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».Жирность мороженого указывается в процентах: для пломбира она должна составлять от 12 до 20%, для сливочного мороженого — от 8 до 11,5%, а для молочного мороженого — не более 7,5%.

А определить, есть ли в составе не указанные на упаковке растительные жиры, в домашних условиях нельзя. Сделать это можно только в лаборатории. При этом эксперты отмечают, что приготовленное с растительными жирами мороженое стоит дешевле, а угрозы здоровью не несет, хотя и отличается от мороженого, приготовленного с использованием натуральных сливок, по вкусу и консистенции.

?Кроме того, мороженое не может быть приготовлено без стабилизаторов, которые позволяют ему держать форму. Разрешенными являются многие натуральные стабилизаторы и загустители, бояться их в составе не следует, так как их в готовом продукте крайне мало. Однако, если покупатель все же опасается Е-добавок, специалисты рекомендуют обратить внимание на мороженое с натуральными стабилизаторами, такими как агар-агар и желатин.?Употреблять мороженое эксперты рекомендуют не чаще трех-четырех раз в неделю взрослым и не более двух-трех раз в неделю детям.