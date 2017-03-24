Канадское агентство создало рекламу для привлечения туристов



Скриншот видеоролика

Монреальское агентство lg2 создало красивый видеоролик для кампании по приалечению туристов в канадскую провинцию Квебек. Видео демонстрирует различные живописные места и красоты региона.

Героями видео “А Room With Many Views” (”Комната с различными видами”) стала пара американцев, передвигающихся по территории провинции в специальном мобильном домике. Ежедневно туристы, открывая глаза, оказываются в разных частях Квебека. Доставляют туда домик с помощью различных видов транспорта, то на вертолете, то на пароходе, грузовике и т.д. Пара обнаруживает себя на берегу океана, в лесу, в гостях у местных фермеров и прочее.

В прошлом году Sostav выбрал 10 лучших туристических роликов со всего света, после просмотра которых появляется непреодолимое желание отправиться в путешествие. Среди них оказались видео об Исландии, Венгрии, Швейцарии, Болгарии и других странах.

В России популярность внутреннего туризма также поддерживается рекламными материалами. Так, например, ролик про озеро Байкал вполне сравним с лучшими мировыми работами туристической категории. В видео раскрываются все грани привлекательност и Байкала для туристов: потрясающей красоты природа, флора и фауна, уникальные промыслы и народности.