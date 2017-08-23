Скриншот видеоролика
Бренд My Little Pony продолжает рассказывать, что такое дружба. Как считают в компании, лучше всего в дружбе разбираются дети. В новом рекламном ролике, снятом вместе с агентством Marvelous, ребята из детского сада встретились с родителями своих лучших друзей.
Идея родилась на глобальном уровне, и стратегия бренда реализуется во всех странах, где представлена продукция My Little Pony. Команда Marvelous представила российскую версию креатива. По сюжету ролика родители приходят в детский сад, чтобы поговорить с воспитателями. Но оказывается, что беседовать они будут с лучшими друзьями своих детей. «Я знаю Даню много-много лет и 4 года», - начинает рассказ один из героев.
Артём Синявский, Сhief Creative Officer Marvelous Group
Съемки проходили в потрясающем детском саду в Измайлово. Мы очень благодарны команде Zarya Films, которая в рекордные сроки организовала съемки на самом высоком уровне.
Все активности этого года – «День Дружбы», промо с блогерами, этот ролик и обновление сайта – ведет к главному событию в мире My Little Pony. В октябре пройдет премьера первого полнометражного анимационного фильма о любимых пони.
Состав творческой группы:
Hasbro (клиент)
Директор по маркетингу - Мачильская Ольга
Маркетинг менеджер - Мила Макарова
Бренд менеджер - Полина Скучилова
Marvelous (креатив)
CCO - Артём Синявский
Senior Art Director - Наталья Квачева
Senior Copywriter - Анастасия Копосова
Copywriter - Жанна Кушнирова
Account Director - Елена Парашина
Account manager - Светлана Савина
Producer - Анастасия Вегас
Junior Producer - Шаяхметова Рамиля
Zarya Films (продакшн)
General Producer- Яна Садовникова
Executive Producer - Ирина Строева