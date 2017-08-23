Ролик подготовила команда агентства Marvelous



Скриншот видеоролика

Бренд My Little Pony продолжает рассказывать, что такое дружба. Как считают в компании, лучше всего в дружбе разбираются дети. В новом рекламном ролике, снятом вместе с агентством Marvelous, ребята из детского сада встретились с родителями своих лучших друзей.

Идея родилась на глобальном уровне, и стратегия бренда реализуется во всех странах, где представлена продукция My Little Pony. Команда Marvelous представила российскую версию креатива. По сюжету ролика родители приходят в детский сад, чтобы поговорить с воспитателями. Но оказывается, что беседовать они будут с лучшими друзьями своих детей. «Я знаю Даню много-много лет и 4 года», - начинает рассказ один из героев.

Артём Синявский, Сhief Creative Officer Marvelous Group

Бренд уже давно перестал быть "просто игрушками" и перешел на совершенно иной уровень. Люди по всему миру носят одежду с пони и спят на постельном белье с их изображениями. Данный проект является частью глобальной стратегии продвижения марки и, конечно, он – как и все, что делает бренд - посвящен дружбе.



Съемки проходили в потрясающем детском саду в Измайлово. Мы очень благодарны команде Zarya Films, которая в рекордные сроки организовала съемки на самом высоком уровне.



Все активности этого года – «День Дружбы», промо с блогерами, этот ролик и обновление сайта – ведет к главному событию в мире My Little Pony. В октябре пройдет премьера первого полнометражного анимационного фильма о любимых пони.

Состав творческой группы:

Hasbro (клиент)

Директор по маркетингу - Мачильская Ольга

Маркетинг менеджер - Мила Макарова

Бренд менеджер - Полина Скучилова

Marvelous (креатив)

CCO - Артём Синявский

Senior Art Director - Наталья Квачева

Senior Copywriter - Анастасия Копосова

Copywriter - Жанна Кушнирова

Account Director - Елена Парашина

Account manager - Светлана Савина

Producer - Анастасия Вегас

Junior Producer - Шаяхметова Рамиля

Zarya Films (продакшн)

General Producer- Яна Садовникова

Executive Producer - Ирина Строева