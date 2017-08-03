Hyundai делает ставку на счастливых водителей, которые делятся позитивом с другими



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Совершенно иной креативный подход в контексте автомобильных пробок, чем в рекламе салонного фильтра, продемонстрировал Hyundai.

В рекламном ролике звучит мелодичная песня, которую столь же радостно напевает водитель Hyundai Sonata. На плотное движение и унылые лица окружающих он не обращает никакого внимания, чем явно вызывает недоумение участников пробки. Делает музыку громче и встречает еще одного счастливого водителя, который, конечно же, находится за рулем Hyundai Sonata.

Счастливые водители делают других водителей лучше, уверены в автоконцерне. Ролик создан американским подразделением агентства Innocean.