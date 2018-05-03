Кассу обеспечили в основном спортивные картины — «Движение вверх», «Лед» и «Тренер»

За четыре месяца 2018 года российские фильмы собрали в прокате 8,6 млрд рублей, что на 50% больше, чем годом ранее, и столько же, сколько за весь 2016 год. Такую кассу обеспечили в основном спортивные картины — «Движение вверх», «Лёд» и «Тренер», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Фонда кино.

В январе — апреле 2018 года отечественные картины посмотрели 34,8 млн человек, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 23,3 млн человек, а по итогам всего 2016 года — 17,6 млн. Долю российских фильмов в общих сборах кинотеатров за четыре месяца в Фонде кино оценивают в 47,1%.

Почти треть сборов национального кинематографа пришлась на драму «Движение вверх», которая в январе стала самым кассовым российским фильмом за всю историю. По итогам всего проката ее сборы достигли 3 млрд руб. «Движение вверх» также обеспечило более 15% совокупных сборов российских кинотеатров.

Доля сборов еще одной спортивной драмы, «Лёд», достигли в России 1,5 млрд руб., это 7,8% национального бокс-офиса и 17% от сборов российских фильмов. По данным «Кинобизнеса сегодня», «Лёд» сейчас на второй строчке среди самых кассовых фильмов 2018 года в России.

В топ-10 входят еще две российские картины: «Три богатыря и принцесса Египта» и «Я худею». В Фонде кино подчеркивают, что сразу 29% от сборов российских фильмов, то есть 2,4 млрд руб., пришлось на дебютные режиссерские работы, включая картины «Тренер» Данилы Козловского, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Кирилла Васильева и «Скиф» Рустама Мосафира.

Однако на фоне продолжающегося роста доли национального кино общие сборы кинотеатров падают. Так, по состоянию на середину апреля 2018 года совокупный бокс-офис российских кинотеатров сократился к аналогичному периоду прошлого года на 5% в рублях, на 10% снизилось количество зрителей, подсчитал аналитик Kinodata.pro Сергей Лавров. По его оценке, за первые три месяца 2018 года убытки российской киноиндустрии, то есть разница между бюджетами фильмов и их кинотеатральными сборами, составили 350 млн рублей.

Хотя отечественные фильмы действительно стали зарабатывать лучше: окупились по итогам проката, то есть заработали минимум в два раза больше своего бюджета, с начала года уже шесть отечественных картин, тогда как за весь 2017 год таких картин было девять.