Картину режиссера Джаника Файзиева уже посмотрел президент РФ и признался, что увиденное впечатляет и берет за душу

Новый российский фильм «Легенда о Коловрате» режиссера Джаника Файзиева о рязанском витязе Евпатии Коловрате сегодня выходит в российский прокат.

Действие картины происходит в ХIII веке. Русь раздроблена и готова пасть перед ханом Золотой Орды Батыем. И лишь один воин бросает им вызов - Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить хану. Исторический источник, в котором упоминается подвиг Евпатия Коловрата, - летопись «Повесть о разорении Рязани Батыем».

Фильм является совместным проектом компании «Централ партнершип» и «Киностудии Кит». Визуальными эффектами занималась студия Main Road Post. 450 специалистов со всей России, а также из Казахстана, Украины, Белоруссии и Индии работали над картиной на протяжении 1,5 лет.

«В стране небывалый подъем патриотических настроений. Социологические исследования показывают, что в России наблюдается большой интерес к историческому прошлому. А поскольку мы живем во времена не самые простые – с социальными потрясениями, сложной экономической ситуацией – думаю, зрителю должно быть интересно противостояние личности вызовам дня. Когда стихия явно сильнее человека, а ты все равно должен с ней бороться. Собрав все эти комбинации вместе, мы решили, что такое кино – это то кино, которое сейчас зритель должен хотеть посмотреть», - комментирует Джаник Файзиев, главный режиссер и продюсер.

Глава государства Владимир Путин уже посмотрел картину вместе с министром культуры Владимиром Мединским, режиссером фильма Джахонгиром Файзиевым, а также исполнителями главных ролей Ильёй Малаковым и Полиной Чернышовой.

«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», - сообщил Владимир Путин.

Также глава государства пожелал фильму успехов в прокате и похвалил актеров, выразив надежду, что в следующий раз Файзиев снимет фильм, где триумф одержит российский герой, где наши герои побеждают и хоронят других с почестями.