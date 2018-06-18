Доступ к сайту Battle.net до сих пор не до конца восстановлен

Российские геймеры пожаловались на недоступность интернет-сервиса Battle.net, принадлежащего компании Blizzard. Вероятная причина — в блокировке IP-адресов, которая продлилась менее суток, однако проблемы со входом сохраняются до сих пор.

С помощью сервиса пользователи могли играть в популярные онлайн-игры, такие как Diablo, World of Warcraft, StarCraft и другие. Жалобы на сложности с подключением к ним появились в соцсетях. Пользователи сообщали, что вынуждены подключаться к Battle.net через VPN, а также о том, что сайт ?работает только в автономном режиме. Пользователи предположили, что IP-адреса Blizzard были включены в выгрузку Роскомнадзора, который исполняет решение суда о блокировке сервиса Telegram в России. Служба поддержки Blizzard в Европе сообщила, что «игроки могут столкнуться с затрудненным соединением».

«Нам искренне жаль, что наши игроки испытывают неудобства с подключением к нашим сервисам. Мы установили, что причина проблемы лежит за пределами нашей системы, тем не менее, мы активно работаем с провайдерами для исправления ситуации», — написали позднее в службе поддержки.

Версию пользователей подтвердил и автор сайта usher2. club, посвященного блокировкам Роскомнадзора, Филипп Кулин. По его словам, Роскомнадзор действительно блокировал IP-адреса Blizzard, блокировка продолжалась менее суток. Проблемы возможны и сейчас, потому что провайдеры иногда «тормозят» с разблокировкой, пояснил Кулин.

Напомним, в апреле Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram. Ведомство заблокировало десятки миллионов IP-адресов, принадлежащих в том числе корпорациям Google и Amazon, что привело к сбоям в работе тысяч интернет-ресурсов.