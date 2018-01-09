Сайт по поиску недвижимости начал год с первой ТВ-кампании федерального масштаба

ЦИАН – лидер Москвы и Санкт-Петербурга, с 1 января запустил первую федеральную ТВ кампанию. В планах ЦИАН – стать крупнейшим российским национальным брендом на рынке онлайн недвижимости.

Амбициозная задача потребовала масштабного подхода к новой кампании, глубокого и структурного анализа различных сегментов аудитории.

Особенно жёсткие требования предъявлялись в ходе проведения творческого тендера к креативу: кампания 2018 года должна ярко, смело, убедительно и безапелляционно заявлять о лидерстве ЦИАН. По результатам длительного тестирования нескольких десятков историй тендер выиграло рекламное агентство MIGUELIVANOV.com

«Мы верили в эту идею с самого начала, – рассказывает креативный директор Мигель Иванов. – Смелая и яркая из-за вольного обращения с известными сюжетами кино и литературы, она целиком и полностью сфокусирована на задаче: подчеркнуть, что у ЦИАНа попросту нет достойной альтернативы».

Лейтмотивом новой рекламной кампании стал вопрос: «А на ЦИАНе смотрел?». Более продвинутый герой задает его своему менее современному собеседнику, предлагая таким образом решить его проблемы с жильём. Алиса, Робинзон, неандертальцы и старик из произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» просматривают в приложении ЦИАН различные варианты жилья и оказываются очень вдохновлены своей новой возможностью переехать.

«Эта кампания решает очень сложную задачу, одинаково эффективно работая и на существующие, и на новые рынки, - говорит Максим Михайлов, директор по маркетингу и PR компании ЦИАН. – Для Москвы она – логичное продолжение трехлетней рекламной активности ЦИАН, а для множества региональных городов это первое яркое знакомство с брендом. Москва в роликах представлена современными героями, которые уже знают, как решать свой жилищный вопрос, а те, кто в первый раз слышит про ЦИАН – это как раз жители новых для бренда регионов».

«С точки зрения производственного процесса перед нами стояла сложная творческая задача, - рассказывает Дарья Шерстобитова из агентства MIGUELIVANOV.com. –Требовалось не только достойно воссоздать известных персонажей, но и найти нечуждое им новое, современное звучание историй. Мы не можем позволить себе быть скучными, поэтому наша золотая рыбка размером с теленка, а кролик в Алисе только на футболке у её бойфренда. Ну а поскольку каждый сюжет с ювелирной точностью работает на свою аудиторию, каждый ролик потребовал своего собственного стилистического решения: от сторителлинга и типа юмора до цветокода и музыки».

В роликах звучат «звездные» голоса известных актеров кино: Татьяны Шитовой, Владимира Антоника и др.

ЦИАН

Директор по маркетингу и PR - Максим Михайлов

Старший PR менеджер – Ольга Подоляка

MIGUELIVANOV.com

Креативные директора – Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова