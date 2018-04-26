Такая мера связана с требованиями ФИФА о недопустимости посторонней рекламы на маршрутах следования участников ЧМ-2018

Столичный департамент рекламы и СМИ подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов. Это связано с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) о недопустимости посторонней рекламы на маршрутах следования команд — участниц чемпионата мира, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя департамента Ивана Шубина.

Цель поправок — «запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства».

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — сообщил глава департамента

Кроме того, у России перед ФИФА есть обязательства, согласно которым футбольная ассоциация резервирует для своих партнеров рекламные площади на маршрутах движения команд — участниц грядущего чемпионата мира. Размещение несогласованной рекламы противоречит этим требованиям.

По новым правилам, граффити не может содержать рекламы. Также вводятся другие ограничения, например, текст не должен занимать более 30% композиции. Кроме того, создание граффити теперь придется согласовывать в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утверждать в Москомархитектуре. Выдавать предписания на удаление изображений, нарушающих закон, будут Мосжилинспекция, Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) и Мосгорнаследие.

По данным департамента, в последние два года количество поверхностей, используемых под рекламные граффити, выросло с 44 до 166, они преимущественно расположены в центре. Ежегодный оборот этого рынка мэрия оценивает в 1 млрд руб.

Эксперты считают, что граффити были интересны рекламодателям как альтернативный инструмент в наружной рекламе и бренды широко использовали эту опцию, делая акцент в макетах на предстоящий ЧМ-2018. Граффити заметны в силу размеров и качественной адресной программы. В частности, в центре города их размещали такие бренды, как Nike, Adidas, «Аэрофлот», группа ПИК и др.