К моменту старта продаж устройства очередь насчитывала более 150 человек

Сегодня в Москве стартуют продажи «Яндекс.Станции» — домашней мультимедиа-платформы с голосовым помощником Алисой. Утром у магазина «Яндекса» начала выстраиваться очередь за устройством, сообщают пользователи сети.

По словам очевидцев, примерно за час до открытия магазина на улице перед ним стояло несколько десятков человек, к 09:50 желающих приобрести умную колонку собралось более 150 человек. Продажи начались сегодня с 10:00. Сотрудники компании изначально предполагали, что спрос на устройство, стоимостью 10 000 рублей, будет высоким.

«Спрос на „Яндекс.Станцию“ очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 тысяч заявок. Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки», — рассказывал ранее Константин Круглов, директор «Яндекса» по экспериментальным продуктам.

Это первое устройство, разработанное в компании. Мультимедийная платформа с искусственным интеллектом внутри проигрывает музыку в отличном качестве, находит фильмы, сериалы, ролики и показывает их по телевизору. Технология yandex io позволяет колонке распознавать голос человека даже во время проигрывания музыки.