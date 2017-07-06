Победители квеста получат билеты на предстоящий 13 июля концерт в Москве

Группа «Ленинград» вдохновила компанию «МаксимаТелеком» и банк «Открытие» на проведение музыкального квеста, который стартует в столице сегодня, 6 июля. 20 счастливчиков могут получить пригласительные билеты, показав, насколько хорошо они знакомы с творчеством «Ленинграда».

Участие в проекте могут принять все пользователи бесплатного Wi-Fi московской подземки. Правила довольно просты: зарегистрироваться, заполнить анкету и выполнить по порядку 5 тематических заданий.

Помимо соцсетей, информация о квесте размещена на баннерах «МаксимаТелеком» при входе в сеть MT_FREE. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел 11 июля.

Это уже второй опыт «МаксимаТелеком» по организации подобных партнерских квестов. Как рассказали Sostav.ru в компании, формат доказал свою эффективность в эксперименте с Rimmel. «В первом квесте, ориентированном на женскую аудиторию до 25 лет, приняло участие свыше 5 тысяч девушек. Уверен, что квест с банком «Открытие», рассчитанный на самую широкую аудиторию, привлечет еще больше участников», - говорит Артем Пуликов, директор интернет-бизнеса «МаксимаТелеком». Концепция квеста – «МаксимаТелеком», на всех этапах реализации кампании в ней участвовали представители агентства MOSAIC.

Грандиозный концерт группировки «Ленинград» пройдет в Москве 13 июля на стадионе «Открытие Арена».