Будет доступна онлайн-трансляция в любую точку мира

21 июня в Москве пройдёт конференция-интенсив «Весь Digital за 1 день». В ходе мероприятия вы получите системную картину по всем инструментам digital, изучите кейсы от брендов-лидеров, что в дальнейшем поможет внедрить технологии в свою маркетинговую стратегию.

Для кого:

для руководителей департаментов маркетинга, бренд-менеджеров и собственников бизнеса

для оффлайн-маркетологов, которым не хватает опыта в цифровой среде, и кто хочет перенять опыт коллег из других секторов рынка

для digital-маркетологов, чтобы быть в курсе последних новинок и успешных кейсов

для всех, кто хочет понимать, как тратить меньше, а добиваться больше

На конференции выступит более 35 спикеров-практиков: бренды-лидеры, представители интернет-площадок (Яндекс, Google, VK, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube и др), ведущие эксперты digital-продвижения.

Будут изучены 8 ключевых инструментов продвижения:

Digital-cтратегия

SEO: Сайты, landing page, мобильные приложения

Контекстная реклама

Е-mail маркетинг

Соцсети ( SMM)

SMM) Контент маркетинг

Web-аналитика

Видео реклама

Для всех участников будет доступно 2 потока в зависимости от Вашего уровня и задач: ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ и ПРОДВИНУТЫЙ.

Завершится конференция нетворкинг-сессией, где участники смогут завести полезные знакомства и найти решение ваших вопросов с помощью экспертов из их профессиональной области.

По итогам каждый участник получит:

Четкое понимание, как проводить эффективные digital кампании

Полную и системную картину всех главных инструментов digital во взаимосвязи

Практические знания, которые вы сможете сразу же применить в своей работе

Чек-листы, пошаговые инструкции, to do листы и многое другое

Подробности на сайте, по телефону 8(495) 790−55−83 и e-mail: sokolova@MarketingOne.ru — Татьяна Соколова

Организатор: MarketingOne — лидер проведения обучающих мероприятий для топ-маркетологов. Официальный партнер в России Британского Королевского Института Маркетинга CIM, Филипа Котлера, Jack Trout&Partners