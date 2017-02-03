Известный маркетолог и автор книг приезжает в Россию





Гарри Беквит – легендарный маркетолог, обладатель премии «Effie». Среди его клиентов ведущие мировые бренды - Microsoft, Gillette, HP, Marriott. Его книга «Продавая незримое» входит в рейтинг 100 лучших бизнес-книг всех времен.

«Если нужно выбрать одну книгу по маркетингу, то я выберу эту. Классика!» Харви Маккей.

«Эту книгу нужно прочитать всем, кто занят в сфере услуг, а значит, каждому, кто занимается бизнесом» Роджер Доу, вице-президент Marriott.

Кроме того, Гарри – потрясающий спикер. Почитайте отзывы о его выступлениях:

PwC , вице-президент: «Отлично! Отлично! Отлично! Мы не могли ожидать большего. Огромное вам спасибо. Это был невероятно позитивный опыт для всех» Телеканал ABC, вице-президент по маркетингу: «Тот, кто пропустил эту презентацию упустил шанс стать лучшим маркетологом и лучшим человеком. Я никогда не слышал столь информативную и вдохновляющую речь» Procter & Gamble, CEO: «Сенсационно! Я с уверенностью могу сказать, что такой опыт бывает раз в жизни».

Бронируйте билеты на сайте прямо сейчас. Специальная скидка 7% по промокоду "sostav".

Информационная поддержка