Столицу ждет мировое киношоу в формате ночного показа рекламы

«Ночь пожирателей рекламы» — мировое киношоу в формате ночного показа рекламы, позиционируемой как произведение искусства. Впервые программа была показана ее создателем Жаном Мари Бурсико в 1981 году в Париже, с тех пор успешно гастролирует по всему миру.

В 1994 году посмотреть лучшие рекламные ролики со всего мира смогли и зрители России. С тех пор как первая «Ночь пожирателей рекламы» впервые прошла в Москве, Петербурге и Ялте, ее география значительно расширилась, собирая любителей необычной рекламы от Калининграда до Владивостока.

«Ночь пожирателей рекламы» проводится в формате 8 часового шоу. Сеанс разделен на три блока продолжительностью по 1,5 часа каждый. Гости фестиваля могут окунуться в атмосферу праздника, творчества и рекламы, отвлечься от будничной суеты, поучаствовать в конкурсах, познакомиться со звездами кино и интернета, отдохнуть в фуд-зоне. Однако кульминация вечера — показы лучших образцов мировой рекламной индустрии.

Каждый год на киношоу «Ночь пожирателей рекламы» проводится церемония AdAwards — звезды кино, телевидения и пр. выбирают лучший рекламный ролик из программы прошлого сезона. Вот эти ролики-победители разных лет мы и предлагаем Вам посмотреть.

Несколько раз одновременно со звездами голосовали и зрители — с помощью мобильных телефонов. Интересно, что лучшим по итогам обоих голосований оказывался каждый раз один и тот же ролик! Что рассказывает нам не только о ролике, но и прежде всего о нас самих — что именно мы выбираем.

Конечно, маркетологи скажут, что выборка не репрезентативная: голосуют самые активные, да еще из тех, кто пришел на мероприятие, кому интересна реклама. Ну да, т. е. как раз мы с вами.

Что объединяет все ролики, которые оказались победителями? Неожиданный сюжетный ход, наличие юмора (иногда весьма черненького), смелость, упоминание или использование современных технологий. Исполнение при наличии хорошей идеи может быть вполне минималистским, но качественный видеоряд мы, конечно, тоже оценим!

Для кого предназначен этот проект? Российские продюсеры исследовали аудиторию «Ночи», и вот что интересно. В первые годы зрителями были по большей части профессионалы — рекламисты, маркетологи, представители киноиндустрии, но уже через несколько лет аудитория стала гораздо шире: банковские работники, строители, агенты недвижимости, и конечно, студенты всех специальностей!

Это говорит прежде всего о том, что реклама — та, которая представлена на «Ночи» — по сути короткометражные фильмы, а их просмотр стал модным интеллектуальным развлечением.

Билеты в продаже.