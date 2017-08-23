Пекарня из фильмов Piter By едет в Москву





Первая кондитерская сети «Буше» откроется в ЦДМ на Лубянке осенью. Пекарня будет занимать 141 квадратный метр и будет рассчитана на 43 посадочных места, сообщает издание «Деловой Петербург». В компании оценили инвестиции в открытие первой «Буше» в Москве в 30 млн рублей.

Меню столичных "Буше" не будут существенно отличаться от петербургских пекарен. Единственным отличием может стать преобладание количества фастфуда над количеством кондитерских изделий, выпечки и тортов.

Сколько всего заведений бренда "Буше" планируется открыть в Москве, в компании пока не раскрывают.

Директор по маркетингу "Буше" Сергей Андреев считает, что конкуренция в этом сегменте довольно высока. Несмотря на это, "Буше" рассчитывает на успешный дебют в столице. «Судя по многочисленным откликам в социальных сетях наших гостей, мы рассчитываем на максимальную лояльность московской аудитории», — поделилась креативный директор «Буше» Анна Гаврилова.

В 2016 году Петербуржская булочная БУШЕ совместно с творческими партнерами из Киева, Нью-Йорка, Москвы и Екатеринбурга представила серию короткометражных историй про Питер. Альманах короткометражек про город на Неве взял Гран-при фестиваля Red Apple 2016.